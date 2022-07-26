26 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.07.2022, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится завершающее пленарное заседание весенней сессии. Депутаты рассмотрят 27 вопросов, в том числе о материальной поддержке детей-беженцев с Украины и детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

В 13:00 на объекте по строительству тубопровода (ул. Сакко и Ванцетти, 41) пройдет пресс-тур, в ходе которого будет продемонстрирована работа нового оборудования муниципального предприятия Водоканал – грунтового виброкатка с дистанционным управлением. Генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Лузгин расскажет о преимуществах и возможностях новой техники при выполнении земляных работ.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в первой половине 2022 года. О количестве отремонтированных дорог в Екатеринбурге и Свердловской области, планах по ремонту до конца года, результатах реализации нацпроекта, а также о повышении безопасности дорожного движения расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов и заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД, подполковник полиции Леонид Лиханов.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101) состоится подписание соглашений о сотрудничестве при проведении выборов в единый день голосования 11 сентября. В мероприятии примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель Молодежного парламента Свердловской области Дмитрий Биктимиров, начальник центрального штаба ассоциации развития добровольческого движения Свердловской области «Уральский Добровольческий Корпус» Никита Крюков, генеральный директор Уральского фонда поддержки казачества Андрей Третьяков, руководитель регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Данил Тупица, председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа Наталья Цаценко, председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Виталий Шашко.

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