27 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.07.2022, среда

В 09:15 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава города Алексей Орлов отправится на объезд города, посвященный перспективам развития нескольких городских территорий.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума молодежи Уральского федерального округа «Утро». О формате, идеях и целях мероприятия, программе форума и участии молодежи из Макеевки (ДНР) расскажут заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов и директор Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО-Югры Елена Шумакова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта «Волонтер – это звучит гордо!" по развитию канистерапии в Екатеринбурге. О проведении занятий, пользе канистерапии для детей, людей с ОВЗ, результатах и масштабировании проекта расскажут исполнительный директор Благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина, куратор проекта «Волонтер – это звучит гордо!" Марина Иванова и волонтер проекта Ирина Аминова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная созданию арт-объектов на улицах к 300-летию Нижнего Тагила. О старте проекта «Уральский паттерн» в Нижнем Тагиле, идее и этапах оформления десяти телекоммуникационных шкафов компании «Ростелеком» на улицах города расскажут заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Елена Салогубова, уличный художник, автор орнамента Рома Инк и заведующая лабораторией художественных практик и музейных технологий УрФУ, член Международной ассоциации художественных критиков AICA Тамара Галеева.

В 15:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет заседание Экспертного клуба Свердловской области на тему «Екатеринбург – студенческая столица России». Участники дискуссии: представители вузов Екатеринбурга, преподаватели, магистранты, представители Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области и Свердловского регионального отделения «Деловой России».

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