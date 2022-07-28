28 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.07.2022, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. О ключевых законопроектах, рассмотренных на завершившейся весенней сессии, перспективах развития региона во второй половине 2022 года, а также о планах на осеннюю сессию расскажут председатель заксобрания Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков и председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо.

В 14:00 на площадке сервиса «Яндекс.Телемост» Управление Роскомнадзора по УрФО проведет web-семинар «Рекомендации редакциям средств массовой информации по соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации о выборах».

В 14:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) состоится презентация проекта «Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество». Гости увидят дефиле уральских традиционных костюмов, смогут изучить их детально. Также будут работать интерактивные зоны, где воссозданы фрагменты из жизни людей тех времен, когда эти костюмы были частью обычной жизни. Проект реализуется уральским фольклорным объединением «Фолкъ-Толкъ» в рамках Года культурного наследия народов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 17:00 в Уральском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина (ул. Добролюбова, 19а) состоится пресс-показ выставки художницы Людмилы Калиниченко «Ешь, пока естся, и пей, пока пьётся». Прообраз выставки – семейный архив, собираемый художницей несколько лет и оформленный в книгу. Экскурсию по выставке проведут автор Людмила Калиниченко и куратор проекта – Алиса Сычёва.

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