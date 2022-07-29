29 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

29.07.2022, пятница

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется пресс-тур, посвященный строительству новых дорог. В программе посещение двух наиболее крупных объектов: участок улицы Чкалова от улицы Сахарова до улицы Парина и строительство улицы Лучистой в микрорайоне Солнечном. Представители подрядных организаций и Управления капитального строительства Екатеринбурга расскажут, как продвигаются работы, поделятся информацией о новых технологиях, применяемых при строительстве, и ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам купального сезона 2022 года в Свердловской области. О статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области с начала купального сезона, мерах профилактики, распространенных административных правонарушениях на воде, а также о влиянии затянувшейся жары на Урале на окружающую среду расскажут заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области) Алексей Морозов и главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную эффективности мер поддержки бизнеса и граждан в Свердловской области. Вырос спрос на кредитные каникулы в Свердловской области: какие еще меры государственной поддержки показывают эффективность для бизнеса и граждан в текущем году? Что предпринимало уральское бизнес-сообщество для сохранения устойчивости на рынке? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области; Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Анна Вяткина, и.о. директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с волонтерами примет участие в субботнике, который пройдет на территории набережной Исети. Место встречи: улица Добролюбова, 3.

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