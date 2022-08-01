1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

01.08.2022, понедельник

В 07:10 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится автобус для журналистов в пресс-тур на пересечение улицы Луганской и Объездной автодороги, где глава города Алексей Орлов откроет сквозное движение транспорта по обновлённому путепроводу.

В 08:50 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) в рамках реверсной бизнес-миссии из Узбекистана состоятся биржа контактов, В2В встречи, экскурсия по креативному пространству. В переговорах примут участие 20 экспортно-ориентированных компаний Свердловской области из числа малого и среднего бизнеса. В начале мероприятия запланирован пресс-подход директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева и представителей узбекских компаний.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации по заболеваемости гепатитами в Свердловской области. О распространенности заболевания в регионе, статистике заболеваемости гепатитами в Свердловской области, новых методах профилактики и лечения вирусов гепатита расскажут руководитель областного гепатологического центра, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова и инспектор-врач отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России, лейтенант внутренней службы Нина Китьменева.

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