2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

02.08.2022, вторник

В 08:30 на набережной Городского пруда у к ККТ «Космос» начнется празднование Дня ВДВ. В 09:15 начнутся показательные прыжки спортсменов-парашютистов. В 09:45 стартует праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан», где пройдет митинг и возложение цветов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы УФАС России по Свердловской области в первом полугодии 2022 года. О статистике по количеству и результатах рассмотрения обращений и нарушений, бесплатном подключении по программе социальной догазификации, ситуации с ненадлежащей рекламой, о внесении изменений в законодательство, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес, наиболее значимых делах управления по каждому виду контроля за истекший период и перспективах работы ведомства во втором полугодии 2022 года расскажет руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

В 12:30 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная открытию Международного шахматного фестиваля Kontur Open. В пресс-конференции примут участие: председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов; глава Екатеринбурга Алексей Орлов; заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов; министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт; советник генерального директора, член совета директоров компании «СКБ Контур» Евгений Филатов; исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян; международный гроссмейстер по шахматам, чемпионка мира по шахматам среди девушек Лея Гарифуллина. По окончании пресс-конференции состоится церемония гашения памятного почтового конверта «125 лет организатору шахматного движения на Урале Александру Ивановичу Козлову».

В 13:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного легкоатлетическому марафону «УГМК Европа-Азия», который пройдет в Екатеринбурге 7 августа. В брифинге примут участие: начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина; директор серии забегов «Европа-Азия» Андрей Уткин; председатель Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов. Участники брифинга расскажут об особенностях проведения соревнований в этом году, дистанциях, которые будут предложены спортсменам, количестве и персональном составе звезд марафона.

В 14:00 специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании продемонстрируют журналистам процесс модернизации участка магистрального трубопровода М-24 (ул. Серова, 45). Комментарий дадут заместитель начальника района тепловых сетей ЕТК Артем Копыл и представитель подрядчика.

В 16:00 на площадке Свердловского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 69, корпус 10) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совета неравнодушных). В повестке заседания несколько вопросов. Среди ключевых тем – «Шигир. Концепция продвижения Екатеринбурга через памятники истории Урала», «Программа мероприятий по борьбе с вандализмом в Екатеринбурге». Трансляция заседания будет доступна со страницы анонса мероприятия в разделе «Новости» официального портала Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

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