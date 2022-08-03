3 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

03.08.2022, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты внесут изменения в устав города и рассмотрят вопрос, связанный с городской избирательной комиссией.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, сопровождающий главу города Алексея Орлова в объезде объектов благоустройства Верх-Исетского района и строящегося корпуса гимназии № 40.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению 45-го фестиваля «Знаменка» в Свердловской области. О конкурсах фестиваля, программе спортивных и творческих мероприятий, церемонии открытия «Знаменки», а также о количестве и составе участников расскажут начальник отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов и члены оргкомитета фестиваля Ольга Неуймина, Наталья Стенина и Мария Малышева.

В 12:00 в Екатеринбурге (ул. Радищева, 41/2) заместитель директора филиала – технический директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Станислав Мутовкин расскажет о планах по строительству линий связи в Екатеринбурге и на Среднем Урале, возможностях оптической сети. Специальный гость мероприятия – французский профессиональный хоккеист, нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста, его поддержат чирлидеры хоккейного клуба. Вместе с нападающим они примут участие в прокладке кабеля в новостройку, а также в мастер-классе по сварке оптики.

В 13:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) проводится заседание Экспертного клуба Свердловской области на тему «Новые вызовы для экономики России и Урала. Синергия общих задач государства и бизнеса». Участники Экспертного клуба Свердловской области обсудят главные цели развития экономики региона в сложившихся условиях.

В 14:00 в здании Музея истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится заседание Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга. Совету будет представлена ландшафтно-градостроительная концепция развития территории реки Патрушихи.

В 15:00 в картинной галерее при ОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185, 9 блок, 2 этаж) состоится открытие выставки художника, дизайнера-декоратора Петра Бродовикова (OtPetir) «Вдохновение и эстетика». На открытии будут присутствовать главный врач Игорь Трофимов, ведущие врачи и специалисты ОКБ, приглашенные гости.

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