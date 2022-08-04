4 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

04.08.2022, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе МЧС и МВД России по Свердловской области и поисково-спасательного отряда «Прорыв» в поиске пропавших людей в регионе. О статистике пропавших людей в Свердловской области за весенне-летний период 2022 года, применяемых методах обнаружения при поиске пропавших, межведомственном взаимодействии, а также об основных правилах безопасного пребывания в лесу расскажут заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Новиков, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Антон Зацепин, руководители Свердловской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Добровольческий поисково-спасательный отряд «Прорыв» Николай Волков и Наталия Волкова.

В 14:30 в Избирательной комиссии Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) Общественная палата Свердловской области проведет круглый стол «Итоги выдвижения кандидатов на выборах в 2022 году». В мероприятии примут участие члены региональной общественной палаты и эксперты Центра общественного наблюдения Свердловской области.

В 16:00 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. На вопросы ответит заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

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