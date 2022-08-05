5 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

05.08.2022, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная избирательным кампаниям, назначенным в Свердловской области на 11 сентября. О ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора Свердловской области и выборах в органы местного самоуправления, механизме «Мобильный избиратель», порядке голосования расскажет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

В 11:00 на площади 1905 года начнется пресс-тур на площадку IV Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Экскурсию по объекту проведут председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова и директор фестиваля Юлия Сорокина.

В 14:15 от резиденции губернатора Свердловской области отправится автобус для журналистов на площадку Уральского завода гражданской авиации для освещения визита министра экономического развития России Максима Решетникова, полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на производственный комплекс (площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина»). Запланированы осмотр производственного комплекса и подход к прессе.

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