8 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

08.08.2022, понедельник

В 10:30 на автодроме в Верхней Пышме (ул. Петрова, 59а) состоится открытие регионального этапа V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2022». В первом туре участники проверят знание правил дорожного движения. Во втором туре таксисты продемонстрируют знание улично-дорожной сети и месторасположение достопримечательностей региона, знание исторических фактов и законодательства о такси. На практическом этапе участники сразятся в скоростном маневрировании, продемонстрируют навыки правильной установки детского кресла. В конкурсе на плавность вождения водители должны на время выполнить основные элементы на автодроме со стаканом воды на крыше автомобиля, не расплескав его содержимое. Также в программе инструктаж по медицине, по пожаротушению и вокальный номер от конкурсанта. Откроет конкурс заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

В 11:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, д. 68, зал № 1) будет оглашен приговор бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, обвиняемому во взяточничестве.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». О значимости проведения фестиваля такого формата для Свердловской области, конкурсной и деловой программе кинофестиваля, номинациях, географии участников, а также об оценке работ именитыми режиссерами и актерами расскажут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, президент кинофестиваля кинорежиссер Алексей Федорченко, директор по развитию Свердловской киностудии режиссер Евгений Григорьев и исполнительный директор фестиваля Вероника Мелконян.

В 15:00 на площадке компании «Медин-Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 9) министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин обсудит перспективы развития на Среднем Урале производства медицинских изделий для хирургии. На предприятии готовы заместить ранее импортировавшиеся наборы инструментов и имплантатов для спинальной хирургии.

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