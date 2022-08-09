9 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

09.08.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание.

В 10:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, генерального директора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Сохранение объектов культурного наследия Екатеринбурга: как девелоперы вписывают памятники архитектуры в современный облик города? Какие меры необходимы для привлечения инвесторов? Каковы тенденции на рынке строительства? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации транспортных проектов Уральского научно-образовательного центра и планам работы до конца 2022 года. Об основных направлениях работы НОЦ в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, разработке российского снегоболотохода «Бурлак», а также о сотрудничестве с крупными предприятиями расскажут директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров, руководитель проектного офиса НОЦ Курганского государственного университета Олег Филистеев, руководитель инжинирингового центра Курганского государственного университета Игорь Татаринцев и директор НИИ «Опытное машиностроение» Южно-Уральского государственного университета, руководитель проекта «Арктический автобус» Рамиль Закиров.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная обсуждению туристического потенциала Республики Узбекистан. О своеобразии Узбекистана, специфике региона и его туристической привлекательности, а также о сотрудничестве Республики и Свердловской области в сфере туризма расскажут генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и писатель Дарья Сиротина. В рамках пресс-конференции пройдет презентация книги Дарьи Сиротиной «Мой Узбекистан».

В 13:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится круглый стол «Брендинг Урала и Екатеринбурга: Как выстроить систему продвижения уральских брендов». В числе участников заседания: председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, профессор кафедры политических наук департамента политологии и социологии Уральского федерального университета, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин, президент Торгово-промышленной палаты Свердловской области Андрей Беседин, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, директор екатеринбургского филиала «Российской газеты» Сергей Салыгин.

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