10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

10.08.2022, среда

С 10:00 до 16:00 состоится онлайн-бизнес-форум для самозанятых «Свое Дело». Участники обсудят меры поддержки самозанятых, успешные практики, а также инструменты продвижения в соцсетях и на маркетплейсах. Спикеры: руководитель департамента организационно-методической работы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Людмила Капанина, бизнес-тренер, автор семинаров по антикризисному управлению в индустрии красоты Владимир Мотчаный, коммерческий директор ТРЦ Veer Mall Павел Изотов и другие. Просмотр прямого эфира: https://sofplive.ru/, регистрация для участия в форуме: https://sofp.ru/meropriyatiya/.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную расширению национального проекта «Производительность труда» в Свердловской области. Новые отрасли экономики войдут в нацпроект «Производительность труда»: какие возможности появятся у промышленных предприятий Свердловской области? Как введение специального порядка поддержки бизнеса повлияют на экономику региона? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; Александр Апаликов, руководитель проектов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда; Игорь Ушенин, эксперт по корпоративной культуре Федерального центра компетенций. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 состоится онлайн-брифинг, посвященный I Международному кинофестивалю дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге 12-17 августа. О программе кинофестиваля, участниках и гостях расскажут генеральный продюсер фестиваля Ольга Ерофеева-Муравьева, исполнительный директор фестиваля Вероника Мелконян. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный Году традиционной народной культуры. Участники пресс-тура узнают, как сохраняют традиции своих народов национально-культурные общества Екатеринбурга, побывав в Доме народов Урала, музее уральского казачества и одном из ресторанов кавказской кухни. О работе, проводимой общественными объединениями, расскажут начальник департамента общественных связей администрации города Галина Токарева, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев и председатель молодежной казачьей организации Среднего Урала Александр Мезенин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первой Ночи речевых искусств «Ораторнайт» в Екатеринбурге. О программе Ночи речевых искусств, целях и задачах мероприятия, а также о площадках проведения фестиваля расскажут заместитель начальника департамента – начальник управления молодежной политики департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Юлия Касимова, основатель сообщества импровизаторов, спикер команды «Лига речи» Марина Голованова и организаторы Ночи речевых искусств Анастасия Третьякова и Андрей Чернышев. Ночь речевых искусств «Ораторнайт» впервые пройдет в Екатеринбурге 12 августа.

В 15:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) состоится торжественное открытие выставки «Мастера с Лисьей горы», организованной областным минкультом в честь 300-летия Нижнего Тагила совместно с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств, действующими мастерами и их наследниками.

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