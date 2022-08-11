11 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

11.08.2022, четверг

В 09:10 в Кировском районном суде Екатеринбурга (Бажова, 31а, зал № 105) состоится рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденное в отношении вокалиста рок-группы «Курара» Олега Ягодина. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XX межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка». О программе мероприятий, особенностях проведения ярмарки в этом году, организации «Чайной улицы» расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава города Ирбита Николай Юдин, директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Хлебникова, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов и первый заместитель председателя консультативного совета при генеральном консульстве Республики Таджикистан в Екатеринбурге Якубжан Умаров.

В 11:00 на площадке Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) состоится церемония вручения 66 новых автомобилей на базе «УАЗ Патриот» медицинским организациям Свердловской области. В церемонии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 14:00 на площадке «Синара-центра» (Верх-Исетский бульвар, 15, лекторий) состоится брифинг, приуроченный к празднованию Дня строителя. Спикеры: министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков; заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов; президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Они расскажут о ситуации в отрасли и на строительном рынке.

В 15:30 в аэропорту Кольцово состоится первый рейс египетского перевозчика Al Masria по маршруту Шарм Эль Шейх – Екатеринбург – Шарм Эль Шейх. Новую авиакомпанию торжественно встретят водной аркой, пройдет споттинг.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»