12 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

12.08.2022, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года начнется пресс-тур на площадку IV Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». В 12:00 начнется торжественное открытие фестиваля.

В 10:00 в поликлинике № 2 ЦГКБ № 3 (Екатеринбург, Братьев Быковых, 16) перед началом вакцинации журналистов состоится брифинг главного внештатного специалиста минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова, который расскажет об особенностях вакцинации и ревакцинации от Covid-19 и том, когда лучше поставить прививку от гриппа.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению пожарной безопасности складских помещений в Свердловской области. О работе ведомств по обеспечению пожарной безопасности складов, выявленных нарушениях по результатам проверок, наиболее частых причинах возгорания, которые привели к большим потерям имущества в Свердловской области, расскажут начальник отдела пожарного надзора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Евгений Зольников и заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

В 13:00 в Уральском геологическом музее УГГУ (ул. Куйбышева, 39) будут представлены новые экспонаты – окаменелости возрастом 1,5 миллиарда лет, собранные геологами в ходе последней экспедиции, с результатами которой ученые ознакомят журналистов на презентации.

В 19:00 часов в МТС Live Холле состоится церемония открытие I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Вести церемонию будут известные Егор Корешков и Ирина Старшенбаум. Откроет мероприятие режиссер Алексей Федорченко. В программе фестиваля – творческие вечера, кинопоказы, отраслевые дискуссии и круглые столы, мастер-классы, творческие лаборатории с известными российскими актерами, продюсерами и режиссерами.

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