15 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

15.08.2022, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого открытого фестиваля фильмов и телепрограмм о труде, искусстве, меценатстве «Демидофф». Об идее фестиваля, номинациях и членах жюри, работах участников, а также о привлечении молодежи и профессионального сообщества к обсуждению вопросов искусства, труда и меценатства расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова и директор фестиваля, режиссер Александр Мартиросов.

В 14:30 в Екатеринбурге (ул. Лиственная, 65, Ледовый дворец им. А.Е. Сивкова) состоится открытие фермы по культивированию суспензии хлореллы в Свердловской области. О целях создания фермы, методе производства продукта и его значимости для восстановления чистоты водоемов, использования в качестве стимулятора роста растений и кормовой витаминной добавки для животных расскажет директор Русского экологического фонда Ольга Глацких, заместитель директора ООО «Нео Лайф» Валерий Шпаков и член-корреспондент, доктор биологических наук, заместитель директора Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов. В рамках открытия пройдет экскурсия по производству, где можно будет ознакомиться с процессом получения суспензии хлореллы путем культивирования, а также будет подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Русским экологическим фондом и ООО «Нео Лайф». После открытия состоится брифинг.

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