16 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

16.08.2022, вторник

В 10:00 на агрофирме «Патруши» пройдет пресс-тур на поля для знакомства с уборкой зерновых и кормовых культур. Специалисты хозяйства покажут уборку ячменя на сенаж и уборку овса на зерно.

В 10:30 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 84, напротив перехода из «Антея» в «Высоцкий») специалисты ЕТК проведут внутритрубную диагностику теплотрассы М-13 с помощью робота. Комментарий дадут Юрий Донин, начальник службы диагностики ЕТК и Олег Парбузин, заместитель начальника района тепловых сетей 2 ЕТК.

С 12:00 до 14:00 в БЦ Clever Park (ул. Ткачей, 23, 24 этаж, ресторан Kitchen) вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин проведут встречу с блогерами Екатеринбурга для обсуждения проблем, связанных с ведением бизнеса в сети, возникших после блокировки некоторых соцсетей.

В 12:30 от здания администрации гороа Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники мероприятия посетят несколько муниципальных объектов: гимназию № 80, детский сад № 45, а также «Эрмитаж-Урал». Специалисты городского департамента образования и руководители учреждений расскажут о созданной инфраструктуре для маломобильных групп граждан.

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