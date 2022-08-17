17 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

17.08.2022, среда

В 11:00 часов в Артемовском городском округе (п. Буланаш, ул. Механическая, 16а) пройдет областной конкурс профессионального мастерства мойщиков автомобилей «Лучшие в профессии». Участие в нем примут команды автомоечных комплексов Свердловской области. В команде – два мойщика, лимит времени на мойку каждого авто – 25 минут.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обновлению транспортного парка и развитию маршрутной сети в Свердловской области. О планах и проблемах транспортной отрасли, состоянии пассажирского транспорта на сегодняшний день, а также о работе по повышению безопасности перевозок расскажут заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин и директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

В 12:00 на площади 1905 года состоится брифинг, посвященный подготовке к празднованию Дня города. О том, как Екатеринбург встретит 299-летие, журналистам расскажут начальник управления культуры администрации города Илья Марков, начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина, директор общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, директор МАУК «Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского» Павел Зубакин, генеральный директор компании Urban Green, директор фестиваля «Атмофест-2022» Юлия Сорокина.

В 13:00 в магазине «Читай-город» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 12) состоится пресс-конференция, посвященная запуску совместного проекта сети «Читай-город» и НКО «Благое дело» – «Добро на память»; в рамках проекта сувениры ручной работы из инклюзивных мастерских можно будет приобрести в магазинах «Читай-город» на ул. Вайнера, 12, и ул. Ленина, 49. В пресс-конференции примут участие: Вера Симакова, генеральный директор НКО «Благое дело»; Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области; Светлана Цепилова, директор книжного магазина «Читай-город» в Екатеринбурге; Роман Сенчин, писатель; Анна Быкова, психолог, арт-терапевт, педагог, автор серии книг «Ленивая мама».

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

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