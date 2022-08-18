18 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

18.08.2022, четверг

В 09:10 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 28) состоится заседание по апелляции «Вечерних ведомостей» на решение Кировского суда по делу о дискредитации ВС РФ. В 14:30 там же начнется второе заседание – по делу о публикации заблюренных стикеров, с которыми задержали уличного художника Леонида Черного.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «От Винта!" в Логиново и презентации собственной пилотажной группы Свердловской области. О запланированных активностях для всей семьи, выступлении каскадеров, мотошоу, особенностях проведения мероприятия, ожидаемом количестве участников расскажут председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автор идеи фестиваля «От Винта!" Вероника Пиджакова, генерал-майор авиации, летчик-снайпер, руководитель аэродрома ДОСААФ Логиново Александр Ковалев, начальник парашютного звена аэродрома Логиново Александр Косков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Яблочному Спасу. Об истории, традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса расскажет настоятель храма во имя Святителя Иннокентия, митрополита Московского, (г. Екатеринбург) иерей Илья Александров.

В 12:00 в областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32, диагностический корпус) состоится презентация современного магнитно-резонансного томографа Philips Ingenia Ambition 1.5T. Новое оборудование расположено в специально спроектированном просторном модуле, оформленном в стиле космических путешествий. В мероприятии примут участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и представители больницы.

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