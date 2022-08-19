19 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

19.08.2022, пятница

В 10:00 в Екатеринбургском зоопарке (ул. Мамина-Сибиряка, 189) состоится торжественное открытие обновленного вольера для белых медведей. Гостям также представят нового питомца – медвежонка Хатангу. Участие в мероприятии примут глава города Алексей Орлов, депутаты Законодательного собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской думы, представители общественных организаций.

В 11:00 на втором участке мирового судьи Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении Александра Васильева, охранника, подрисовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской.

В 11:00 в селе Покровском на территории «Пионерской поляны» состоится спортивно-оздоровительный праздник для людей пожилого возраста – туристический слет «Покровский привал-2022». В этом году мероприятие посвящено 100-летию пионерии. Турслет проводится под девизом «Будь готов! Всегда готов!». Женские команды – от 55 лет и старше, мужские команды – от 60 лет и старше, будут соревноваться в спортивных и туристических активностях: «Визитная карточка команды», «Лучший бивуак» (временное место отдыха и ночевки туристов), «Туристическая полоса препятствий», «Обед на привале», «В походе с песней веселей». По данным регистрации будут определены «Самый старший участник» и «Самая старшая участница».

В 12:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится открытие выставки рисунков и презентация книги «АРТ-География, или Единственный в мире путеводитель по России, нарисованный детьми». В «Домне» будут представлены работы о Екатеринбурге. На открытие экспозиции приглашены ребята-участники выставки с родителями. С приветственным словом к гостям обратятся: директор фестиваля «Город для больших и маленьких», автор книги Анастасия Овсянкина, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, представили администрации Екатеринбурга.

В 15:30 на площадке у театра драмы состоится пресс-подход с новым главным дирижером молодежного оркестра Свердловской филармонии Дмитрием Филатовым. Сразу после пресс-подхода начнется репетиция оркестра. Ко дню города музыканты подготовили программу из произведений групп «Кино», Queen, Linkin Park, AC/DC, Nirvana, Scorpions, Metallica, Deep Purpl в авторской обработке дирижера.

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