22 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

22.08.2022, понедельник

В 09:30 в честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации на площади 1905 года горожане запустят в небо 350 воздушных шаров с символикой государственного флага. Участники акции будут раздавать флажки (российский триколор) жителям и гостям региона. В 10:45 у здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1) состоится торжественный подъем флага России. Участие в мероприятии примут представители органов власти, активисты, представители волонтерских и молодежных организаций, военнослужащих, общественных деятелей, спортсмены.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Ночь кино» в Свердловской области в 2022 году. О программе «Ночи кино» в 2022 году, площадках и киноафише, дополнительных мероприятиях в рамках акции в Свердловской области и о кинопроекте «Сделано на Урале» расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню большого Урала на V фестивале Русского географического общества «Г-Е-О-Г-Р-А-Ф-И-Я», который стартовал 18 августа в парке «Зарядье» в Москве. О значимости фестиваля и участии в нем Екатеринбурга, тематическом Дне Большого Урала и запланированных активностях расскажут заместитель исполнительного директора Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Сергей Корлыханов, начальник управления взаимодействия с педагогическими вузами Академии Министерства просвещения РФ Инна Головина и председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Светлана Минюрова.

В 16:00 в грузовом терминале аэропорта Кольцово где состоится подготовка к отправке тигра Гектора из челябинского приюта «Спаси меня» в Хабаровск, в специализированный реабилитационный центр «Утёс».

В 16:30 в Арамили на часовом заводе «Рубин» (ул. Заветы Ильича, 11в) состоится запуск новой производственной площадки интерьерных часов. Участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, глава Арамильского городского округа Марина Мишарина, руководитель Уральского часового завода «Рубин» Масис Кургинян.

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