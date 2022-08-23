23 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

23.08.2022, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная участию делегации Свердловской области в Первом международном Детском культурном форуме. О запланированных активностях для детей, отборе участников форума, значимости проведения подобных мероприятий расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Свердловской области Наталья Клещева, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвира Архангельская, директор детской музыкальной школы № 11 имени М. А. Балакирева Елена Батанова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов социальной газификации. Об основных показателях, примерном прогнозе выполнения президентской программы и сложностях при прокладке газопровода в регионе расскажут министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, первый заместитель генерального директора акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» Екатерина Зырянова, исполнительный директор, заместитель генерального директора акционерного общества «Газэкс» по Южному округу Александр Малькин, начальник управления перспективного развития государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» Андрей Александров.

В 12:00 в главном зале конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с учительским сообществом на областном августовском педагогическом совещании работников образования Свердловской области «Единое образовательное пространство Свердловской области (обучение и воспитание): вчера, сегодня, завтра».

В 12:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой. Туристический поток в Свердловскую область увеличился: какие направления и турпрограммы пользовались популярностью у жителей и гостей региона этим летом? Как зарекомендовал себя новый «Демидовский маршрут» у путешественников? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 1А, трансляция в зале № 3А, 3 этаж) будут рассмотрены апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшей стороны на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении в отношении Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство супруги.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»