24 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

24.08.2022, среда

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур по детским садам, которые после капитального ремонта откроет глава города Алексей Орлов: № 373 (ул. Гурзуфская, 19б) и № 301 (ул. Московская, 125а).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту третьего потока «Школы фермера» и результатам молодых аграриев. О программе обучения нового потока, особенностях аграрной деятельности в Свердловской области, а также о практической реализации проектов учеников «Школы фермера» расскажут первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов, проректор по организационным и общим вопросам Уральского государственного аграрного университета Надежда Юрченко, директор Свердловского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова и выпускник второго потока «Школы фермера» Никита Трофимов.

В 12:00 на 289-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень пройдут межведомственные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По легенде учений произойдет столкновение грузового тягача с полуприцепом, бензовоза и пассажирского автобуса. В ликвидации чрезвычайной ситуации примут участие силы и средства МЧС России, МВД России, ФКУ «Уралуправтодор», АО «Свердловскавтодор», центры медицины катастроф Тюменской и Свердловской областей, автотранспортные предприятия.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации предвыборной программы кандидата в губернаторы Свердловской области Александра Демина. Об основных аспектах программы, новом законопроекте в сфере поддержки семей с детьми с инвалидностью, а также о поправках в законопроект о муниципальном и местном самоуправлении расскажут кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди», глава комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, заместитель руководителя фракции «Новые люди», заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, заместитель председателя комиссии Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан Сардана Авксентьева и депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Новые люди», руководитель свердловского отделения партии Рант Агаджанян.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная повышению престижа педагогической профессии в Свердловской области. О мерах, направленных на возрождение, сохранение, развитие педагогических традиций, качественном обновлении системы подготовки и повышения профессионального мастерства педагогов, повышении престижа педагогических профессий в современном обществе, а также об итогах второго регионального Форума педагогических династий «Диалог поколений» расскажут начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев, ректор УрГПУ Светлана Минюрова и доцент Специализированного учебно-научного центра УрФУ, участница конкурса «Педагогические династии» Изабелла Огоновская.

В 14:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) состоится оглашение приговора (вводной и резолютивной части) по делу об убийстве пермской туристки в природном парке «Оленьи ручьи».

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