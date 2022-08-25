25 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

25.08.2022, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в первом полугодии 2022 года. Об основных результатах работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 6 месяцев 2022 года, контрольно-надзорной деятельности, выявленных нарушениях, ситуации с качеством животноводческой продукции, а также о статистике инфекционных заболеваниий животных в регионе расскажут заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова и исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам трудоустройства несовершеннолетних в летний период в Свердловской области. О предъявляемых к работодателям требованиях приема детей на работу, средней сумме заработка, статистике занятых несовершеннолетних граждан в Свердловской области, самых популярных направлениях работы для подростков летом 2022 года, а также мерах профилактики возможных нарушений со стороны работодателей расскажут заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная поддержке людей пенсионного возраста в Свердловской области. О межведомственном взаимодействии для реализации мер социальной помощи пенсионеров в регионе, грантовой поддержке общественников, работающих с пенсионерами, а также о приоритетных направлениях работы до конца 2022 года расскажут министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков и председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.

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