26 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

26.08.2022, пятница

В 10:30 на территории АО «Агрофирма «Патруши» (Сысертский район, Патруши, координаты 56.666557, 60.803720) состоится научно-производственный семинар «Научное обеспечение развития отрасли кормопроизводства в Свердловской области: кукуруза и люцерна как стратегические культуры в условиях изменяющегося климата». Откроет мероприятие первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. В 11:00 сразу после открытия семинара для СМИ будет организована экскурсия по посевам кукурузы, которую проведут академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Сотченко (ФГБНУ «ВНИИ кукурузы», г. Пятигорск), заместитель директора селекционного центра «Отбор» по науке, автор нескольких гибридов Руслан Абубекиров (Кабардино-Балкарская Республика), ведущий научный сотрудник Южно-Уральского ГАУ (г. Челябинск), доктор сельскохозяйственных наук Эдуард Панфилов. Всего будет продемонстрировано 25 гибридов кукурузы.

В 11:00 на втором участке мирового судьи Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) продолжится судебное заседание по уголовному делу в отношении Александра Васильева, охранника, подрисовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Дело будет рассматриваться в общем порядке.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе закрытия фестиваля «Лето на заводе», планам по развитию завода Турчаниновых-Соломирских и исторического центра Сысерти. О проведении Большого карнавала, презентации креативных проектов, итогах третьего сезона фестиваля на заводе Турчаниновых-Соломирских, а также о планах по развитию исторического центра Сысерти расскажут руководитель проекта «Лето на Заводе», директор «Агентства развития территорий 1732» Ян Кожан, креативный директор проекта, руководитель фестиваля «Лето на Заводе» Илья Орлов-Бунин и куратор программы Большого заводского карнавала Александра Рахманова.

В 12:00 накануне открытия предприятия сети «Вкусно – и точка» (ул. Викулова, стр. 38 Г) пройдет день открытых дверей для журналистов. В программе – экскурсия по кухне и производственным зонам, а также «Биг Спешиал Шоу», в ходе которого можно будет приготовить бургер. Участники смогут проследить за процессом приготовления блюд и соблюдением стандартов качества, а также задать интересующие вопросы представителям компании. По окончании мероприятия состоится пресс-подход с участием Алексея Филпипенко, генерального директора ООО «СПП» (Франчайзи партнер «Вкусно – и точка»).

В 18:00 в библиотеке им. Белинского (ул. Белинского, 15, 3 этаж, литературная гостиная) состоится встреча с писателем Алексеем Сальниковым, писатель расскажет о новом романе «Оккульттрегер».

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