29 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

29.08.2022, понедельник

В 10:00 на втором участке мирового судьи Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) будет оглашен приговор по уголовному делу в отношении Александра Васильева, охранника, подрисовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской.

В 10:00 в Бисерти (ул. Зеленая, 29) состоится запуск газа в жилые дома в рамках социальной газификации. В мероприятии примет участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 12:00 в КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90) начнется пресс-конференция с участием директора клуба Максима Рябкова, главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, а также главного тренера МХК «Авто» Алексея Симакова, посвященная старту нового хоккейного сезона. В 13:00 состоится открытая тренировка основного состава ХК «Автомобилист». В 14:00 – пресс-подход хоккеистов «Автомобилиста».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит с рабочим визитом Каменск-Уральский. В 12:00 запланирован осмотр учебного центра ТМК2U акционерного общества «СинТЗ» (ул. Заводской проезд, д. 1). В 13:15 в администрации (ул. Карла Маркса, 17) состоится совещание «Промышленность как драйвер развития Южного управленческого округа, качества жизни населения и социальной поддержки трудящихся».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, посвященная старту нового учебного года в регионе. О капитальном ремонте школ и открытии новых учебных заведений, трендах в сфере образования и задачах на ближайший год, новых учебных стандартах, а также об итогах абитуриентской кампании в регионе расскажет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 14:30 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур, посвященный подготовке к началу учебного года. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет после капитального ремонта школу № 83 (пр. Седова, 46) и школу № 30 (ул. Мамина-Сибиряка, 43).

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