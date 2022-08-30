30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

30.08.2022, вторник

В 09:00 в здании администрации Екатеринбурга (Ленина, 24а, зал № 340) состоится пресс-конференция, посвященная акции Национальной системы платежных карт в общественном транспорте Екатеринбурга. В пресс-конференции участвуют глава города Алексей Орлов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, руководитель центра развития нефинансовых сервисов и государственных проектов платежной системы «Мир» Денис Гамалея и генеральный директор ООО «Сапфир – Эксперт» Павел Ведерников. Спикеры расскажут о сроках проведения акции в общественном транспорте Екатеринбурга, сумме скидки на проезд, условиях предоставления скидки и задачах, которую ставят перед собой организаторы проекта, а также о социальной значимости проводимой акции.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная повышению безопасности поездок на электросамокатах и развитию кикшеринга в Свердловской области. О статистике ДТП с электросамокатами в Свердловской области, ответственности водителей индивидуального электротранспорта, повышении безопасности всех участников дорожного движения с учетом интересов граждан и бизнеса расскажут председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков, временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, подполковник полиции Александр Беляков и пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Денис Балакирев.

В 14:00 (екб) в издательском доме «Аргументы и Факты» состоится круглый стол в формате онлайн «Как подготовить ребёнка к новому учебному году?". О новом предмете «Разговор о важном» расскажут: Борис Чернышов, заместитель председателя Государственной думы; Ирина Дережова, психолог, преподаватель, директор «Академии лидерства и самореализации», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги; Дмитрий Галихин, оперный певец, лауреат международных конкурсов, первый исполнитель песни «Наташка-первоклашка»; Инга Яппарова, председатель Центра добровольческой деятельности при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, член экспертных советов по предпринимательству и культуре Молодежного парламента при Государственной думе ФС РФ. Модератор – Наталия Андрущенко, политический обозреватель. Мероприятие пройдёт на платформе Zoom. Прямая трансляция будет доступна на канале пресс-центра «АиФ» в YouTube.

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