31 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

31.08.2022, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке школ в Свердловской области к началу учебного года. В Свердловской области открываются первые 11 школ, отремонтированных по федеральной программе капремонта: какие еще учебные заведения будут обновлены до конца 2022 года? Какие замечания делают надзорные органы к состоянию школ? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области; Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Сергей Махнев, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента образования администрации города Константина Шевченко, посвященного началу учебного года. Спикер расскажет, сколько всего школьников сядут за парты и как готовились учреждения образования Екатеринбурга к 1 сентября. Трансляция брифинга будет доступна на странице анонса мероприятия в разделе «Новости».

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике, методам диагностики и лечения инсулинозависимого и инсулиннезависимого диабета у детей и несовершеннолетних. О статистике заболеваний диабетом у детей за 8 месяцев 2022 года, симптомах начинающегося диабета, а также о внедрении современных методов диагностики и лечения заболевания расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий областным центром детской эндокринологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» Алексей Кияев.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Участники заседания рассмотрят вопрос «Об исполнении Государственного гимна Российской Федерации при открытии помещений для голосования» и другие, касающиеся выборов губернатора Свердловской области.

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