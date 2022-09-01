1 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.09.2022, четверг

В 10:15 в Екатеринбурге (ул. Серафимы Дерябиной, 49а) сотрудники МЧС России наградят грамотой за смелость при тушении пожара ученика средней школы № 85. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района Екатеринбурга Андрей Киселёв на школьной линейке вручит 8-класснику грамоту за активную жизненную позицию и проявленную смелость при тушении пожара на территории деревни Марийский Усть-Маш Красноуфимского ГО.

В 12:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет встречу со студентами высших учебных заведений, с которыми обсудит разрабатываемую в регионе систему поддержки студенческого сообщества «Кампус». Мероприятие пройдет на площадке Уральского федерального университета (главный учебный корпус, 2-й этаж, актовый зал).

В 13:00 в Академическом районе Екатеринбурга откроется новый учебный корпус Детской художественной школы № 2 им. Г. С. Мосина (ул. Академика Парина, 43а). В торжественной церемонии открытия примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, начальник Управления культуры администрации города Илья Марков, другие представители власти и эксперты со стороны застройщика «РСГ – Академическое».

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