2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.09.2022, пятница

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную введению элементов финансовой грамотности в образовательную программу школ Свердловской области. Уроки с элементами финансовой грамотности стали обязательными для всех школ Свердловской области с нового учебного года: чему будут обучать школьников? Как педагоги подготовились к введению новых образовательных стандартов? Помогут ли детям новые знания защититься от финансового мошенничества? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Лебедев, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России; Алена Оболенская, директор Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области; Ирина Серкова, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Об особенностях проведения субботника в этом году, ожидаемом количестве участников, поддержке акции представителями бизнеса, а также об основных аспектах формирования экологического сознания расскажут заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, региональный руководитель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» по Уральскому федеральному округу Юлия Корнеева.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня народов Среднего Урала. О деталях его проведения расскажут председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, генеральный директор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Михаил Турыгин, пресс-секретарь ЦПКиО им. Маяковского Евгения Поль-Жданова.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета по товарному рынку администрации города Ивана Бескрестонова, посвященного программе субсидирования садоводческих товариществ Екатеринбурга и «Празднику урожая», который пройдет в ближайшие выходные.

В 12:30 в Академическом районе (квартал 9, площадка перед домом ул. Парина, 4) первый заместитель губернатора Алексей Шмыков вручит 200-тысячную единую социальную карту «Уралочка» жительнице Свердловской области, а партнер проекта – «РСГ-Академическое» – торжественно передаст ключи от квартиры.

В 12:30 в областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Агрономическая, 12а) пройдет благотворительная акция «Экспедиция добра». Гости из благотворительного фонда «Доктор Клоун» пообщаются с тяжелобольными пациентами. На базе детского хосписа для волонтеров, желающих также стать докторами-клоунами, под руководством квалифицированного педагога пройдет специальный тренинг.

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