5 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.09.2022, понедельник

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится пленарное заседание общественной палаты города, приуроченное к 15-летию со дня ее образования. В повестке заседания три вопроса: «О рассмотрении перечня крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в городе Екатеринбурге. Определение проблемных вопросов реализации и предложений по их устранению»; «О перспективном развитии Академического района города Екатеринбурга»; «О прекращении полномочий члена Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» Голубых И.А».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации в сфере трудовой миграции в Свердловской области и внедрению проекта по изучению русского языка для иностранных граждан. О количестве трудовых мигрантов на территории Свердловской области, особенностях режима пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, сферах, в которых задействовано наибольшее количество трудовых мигрантов, а также о внедрении вечерней онлайн-школы по изучению русского языка для трудовых мигрантов расскажут директор департамента по труду и занятости населения области Дмитрий Антонов, заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области, полковник полиции Александр Блинов и председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 5-летней годовщине с момента создания мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Свердловская область». О федеральном и региональном значениях исторического парка, запланированных мероприятиях и приглашенных гостях в рамках празднования, а также о результатах работы учреждения за 5 лет расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Свердловская область» Наталья Прошина, секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников).

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева и кандидата в губернаторы Свердловской области Александра Демина, посвященная партийным инициативам по развитию региона. О предвыборной программе, идеях для развития региона, а также об актуальных общественно-политических проблемах и их решениях расскажут лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди», глава комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин и депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Новые люди», руководитель свердловского отделения партии Рант Агаджанян.

В 13:45 на площадке Института строительства и архитектуры Уральского федерального университета (ул. Мира, 17) глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретится со «строительным классом» гимназии № 2. Также ребятам будут вручены учебники по строительству, разработанные под школьный формат обучения.

В 15:00 в колонном зале Дома Севастьянова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев примут участие в церемонии вручения дипломов вновь избранным членам Российской академии наук.

В 15:00 в Областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Агрономическая, 12а) состоится праздник для подопечных детской паллиативной службы Свердловской области, приуроченный к Международному дню благотворительности.

В 16:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится празднование первого юбилея учреждения. Ожидается, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В этот день будут работать сразу все действующие экспозиции парка, выступят квартет «Урал» и архимандрит Гермоген, оркестр «Уралбэнд», откроется выставка «Моменты».

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