6 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.09.2022, вторник

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с рабочей поездкой посетит городской округ Богданович. Глава региона даст старт строительству автомобильного моста через железнодорожные пути (пересечение улицы Кунавина и железнодорожной линии в направлении Каменска-Уральского) и посетит парк культуры и отдыха, проект реконструкции которого стал победителем конкурса «Формирование комфортной городской среды». В программе: 9:50 – осмотр путепровода; 10:15 – осмотр парка (ул. Кунавина, 9).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту нового театрального сезона в Свердловской области. О премьерах нового театрального сезона, гастрольной программе и о наиболее ярких проектах прошлого года расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов и директор Екатеринбургского театра юного зрителя Евгения Умникова.

В 12:00 в театре «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а, главный вход) состоится генеральный прогон оперы «Петр Первый». Перед репетицией режиссер и ведущие солисты дадут комментарии прессе.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2022 году. Об эффективности работы летних оздоровительных учреждений, нарушениях, выявленных в ходе проверок детских лагерей, реализованных мерах профилактики расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Михаил Калиберда и заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

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