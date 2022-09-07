7 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.09.2022, среда

В 10:40 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур по территориям социальных учреждений, куда переезжают сады с фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». В программе пресс-тура запланировано посещение следующих садов: «Легкость бытия», ул. Татищева,78 (Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр); «Река-призрак», ул. Ясная, 5; (фонд «Золотое сечение); «Солнце в ладонях», Ферганская, 22 (Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении). В мероприятии примут участие председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова и директор фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест-2022» Юлия Сорокина.

В 11:00 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг, посвященный подготовке к проведению в Свердловской области Единого дня голосования. На вопросы ответит председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Недели уральского кино в Екатеринбурге. О роли регионального кино для развития российского кинематографа, программе Недели уральского кино, в которую вошли игровые, анимационные, документальные фильмы, расскажут председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, руководитель проекта «Неделя уральского кино», ответственный секретарь Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков, комедийный артист, телеведущий, сценарист, продюсер Андрей Рожков и режиссер интернет-сериала «Завод» Илья Чехов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. О новинках, особенностях программы и площадках фестиваля этого года, участниках, в том числе и иностранных, а также о праздничных мероприятиях, приуроченных к 90-летнему юбилею Екатеринбургского театра кукол расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, драматург, руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра кукол Семен Вяткин и исполнительный директор Благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина.

В 12:45 начнется пресс-тур на уборку картофеля в АО АПК «Белореченский» (Белоярский район, с. Кочневское, ул. Садовая, 6). Журналистам покажут механизированную уборку картофеля, овощехранилище, мойку овощей.

В 14:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) пройдет дискуссия «Как превратить Средний Урал в одно из самых популярных туристических направлений». Темы и спикеры: «Туристический потенциал Свердловской области» (Дмитрий Ионин, вице-губернатор Свердловской области); «На какую помощь от органов власти могут рассчитывать бизнесмены, занимающиеся развитием частных туристических продуктов» (Эльмира Туканова, глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области); «Развитие инфраструктуры туризма в Свердловской области» (Леонид Гункевич, генеральный директор АНО «Управляющая компания туристическими кластерами Свердловской области», заместитель председателя федерального комитета «Деловой России» по туризму); «Опыт реализации проекта активно-познавательного туризма в деревне Каменка» (Мария Кульбицкая, директор по развитию загородного клуба «Ключ-Камень»); «Как выстроить общую систему продвижения региональных туристических продуктов на уровне области и страны».

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Участники заседания рассмотрят вопросы «О распределении средств областного бюджета и утверждении сметы расходов Избирательной комиссии Свердловской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области»; «О сроках формирования Академической районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» и другие.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов уборочной кампании в регионе и анализу влияния погодных условий на урожай. О текущей уборочной кампании в Свердловской области, влиянии погодных условий на показатели урожайности в 2022 году, а также о научных разработках в области растениеводства расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин, начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк.

В 16:00 рабочая группа гордумы Екатеринбурга по вопросам развития дворового спорта примет участие в открытии многофункционального хоккейного корта с искусственным травяным покрытием на ул. Данилы Зверева, 34.

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