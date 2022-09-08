8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.09.2022, четверг

В 14:30 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) начнутся мероприятия, посвященные 220-летию Министерства юстиции РФ. В 14:30 запланирован пресс-подход. В 15:15 – открытие выставки «На страже законности». В экспозиции будут представлены документы с XIX века до наших дней о становлении органов юстиции на Среднем Урале. В 16:00 – торжественная часть; в 16:35 – концертная программа.

17:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3а, 3 этаж, конференц-зал) состоится награждение победителей конкурса-акселератора «Уральские каникулы» с участием заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Всего на конкурс поступило 250 предложений по развитию туристических маршрутов и проектов. В финал вышли 28 команд из 20 муниципалитетов региона, лучшие десять получат награды.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»