9 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.09.2022, пятница

В 12:00 на СК «Юность» (вход со стороны ул. Куйбышева) губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и хоккеист Павел Дацюк примут участие в церемонии закладки первого камня в строительство второй очереди «Дацюк Арены».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению культурных мероприятий и реализации социальных проектов для старшего поколения в Екатеринбурге. О программе круглогодичных культурных мероприятий и в рамках празднования Дня пенсионера в Екатеринбурге, поддержке старшего поколения, проектах «Заботливая связь» и «Активная волна» расскажут начальник департамента социальной и молодежной политики администрации города Екатеринбурга Елена Левина, начальник отдела по культурно-досуговой работе парка Маяковского Евгения Поль-Жданова, пресс-секретарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ирина Хандогина и директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина.

В 12:30 на модельном избирательном участке (Дом журналистов, ул. Клары Цеткин,1) состоится передача направлений наблюдателей. Документы будут вручены 15 свердловчанам. Выдаст направления Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области, которая занималась набором и обучением наблюдателей. Также будет организована демонстрация технологического оборудования организаторов выборов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилею организации санитарно-эпидемиологической службы России (Роспотребнадзора). Об итогах столетней работы службы, истории создания и развития, достижениях и перспективных задачах расскажут руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских и главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергей Романов.

В 14:00 в парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится торжественное открытие центра общественного наблюдения в Свердловской области. Дадут старт работе ЦОН председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков. В рамках мероприятия состоится презентация автобуса мобильной группы Центра общественного наблюдения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»