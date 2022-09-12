12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.09.2022, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым исследованиям по лечению ОРВИ у детей в Свердловской области. Эксперты обеспокоены ростом заболеваемости ОРВИ и Covid-19 среди детей в Свердловской области: каковы новые результаты исследований уральских ученых по лечению сезонных болезней? Чем опасно двойное инфицирование гриппом и Covid-19? На эти и другие вопросы ответят: Ольга Ковтун, академик РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета; Алебай Сабитов, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет после капитального ремонта Детскую художественную школу № 3 имени А.И. Корзухина, располагающуюся в особняке ХIX века (пл. Жуковского, 10). Отъезд от здания администрации города (пр. Ленина, 24а) в 13:10.

В 14:30 на 2-м участке мирового судьи Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Фрунзе, 40) рассмотрят административное дело в отношении травести-актера Сергея Нечаева (Бомба Киберсиси) по ст. 17.10 КоАП «Нарушение порядка официального использования Государственного флага, герба или гимна Российской Федерации».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»