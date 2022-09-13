13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.09.2022, вторник

В 10:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную началу отопительного сезона в Свердловской области. В Свердловской области стартует новый отопительный сезон: готовы ли тепло- и энергосистемы региона к пиковым нагрузкам? Какой объем сетей и объектов был отремонтирован? Обеспечена ли Свердловская область необходимым запасом топлива? На эти и другие вопросы ответят: Николай Смирнов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Олег Ефимов, директор филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ; Валерий Мацкевич, директор филиала «Россети ФСК ЕЭС»– Свердловское ПМЭС; Павел Родин, главный инженер Свердловского филиала «Т плюс». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» откроется Х Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа «Агропром Урал». В первый день выставки полпред Владимир Якушев проведет с губернаторами окружное совещание «Перспективы развития сельского хозяйства в регионах Уральского федерального округа».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению саммита ШОС в Узбекистане. О значимости проведения саммита, деловой программе, вступлении в организацию новых стран-участниц, перспективных отраслях для партнерства между Свердловской областью и Республикой Узбекистан расскажут заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов и генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VII Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге. О программе мероприятий этого года, значении темы фестиваля, а также об особенностях продвижения еврейской культуры в регионе расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, генеральный директор джаз-клуба EverJazz Ирина Щетникова и главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере музыкальной драмы Михаила Лермонтова «Маскарад» к 90-му сезону в Свердловском государственном академическом театре музкомедии. О премьере нового театрального сезона – готовящейся постановке «Маскарад», ее режиссерском видении, актуальности и современности расскажут режиссер-постановщик спектакля «Маскарад» Нина Чусова, солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Екатерина Мощенко, солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Леонид Чугунников.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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