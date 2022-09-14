14 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.09.2022, среда

В 09:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) начнется заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В 10:00 в Музее истории Екатеринбурга (пр. Ленина, 52) начнется выездная часть заседания.

В 11:00 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 38, к. 320) состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней ремонтной кампании, финансовой готовности потребителей, старту отопительного сезона в Екатеринбурге. пресс-конференции примут участие: главный инженер филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Павел Родин; исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков; директор по работе с ДЗ Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности питания в образовательных организациях Свердловской области. О ситуации с питанием в школах и детских садах Свердловской области с экспертной точки зрения, актуальной статистике по количеству проверок и нарушений в этой сфере, ходе реализации проекта «Здоровое питание» в школах Екатеринбурга расскажут начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации туристического проекта «Единая промышленная карта» в 2022 году. О профориентационных летних программах, семейных фестивалях на аэродроме ДОСААФ в Логиново и количестве участников, а также о закрытии фестивального авиационного сезона расскажут председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автор проекта «День семьи на аэродроме Логиново» Вероника Пиджакова, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, генерал-майор авиации, летчик-снайпер, руководитель аэродрома ДОСААФ Логиново Александр Ковалев.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора на выездное заседание в Свердловское отделение Российского Красного Креста (ул. Крылова, 2) отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации проектов – победителей Президентского фонда культурных инициатив о наследии Бажова. О проектах, вдохновленных творчеством знаменитого уральского писателя П. П. Бажова, их значимости и этапах реализации, грантовой поддержке в сфере культуры, искусства, креативных индустрий расскажут первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев, руководитель проекта «Бажовские тропы глазами детей», мастер спорта международного класса, директор АНО «Гоночная команда Сергея Карякина» Сергей Карякин, руководитель проекта «Бажовский киновечер», учредитель и директор «Благотворительного фонда Бажов» Сергей Полыганов и куратор проекта «Развитие Музея «Малахитовая шкатулка» как места локальной идентичности г. Полевской (Свердловская область)", создатель и руководитель народного музея «Малахитовая шкатулка» Александр Федосов.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Члены комиссии подведут итоги выборов, прошедших 11 сентября.

В 16:30 рабочая группа по вопросам развития дворового спорта примет участие в открытии нового хоккейного корта (ул. Мраморская, д. 38).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»