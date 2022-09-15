15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.09.2022, четверг

В 09:00 в подразделениях Областной станции переливания крови (г. Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8 и г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32) начнутся просветительские мероприятия о важности донорства костного мозга, приуроченные к Всемирному дню донора костного мозга. Активисты Российского Красного Креста и волонтеры-медики расскажут, как можно стать донором гемопоэтических стволовых клеток.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21) начнется Всероссийская конференция «Реализация нефинансовых сервисов на картах платёжной системы «Мир» в рамках региональных социальных и кампусных проектов». В 10:00 (до начала конференции) в зале под куполом резиденции губернатора запланирован пресс-подход с участием генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова.

В 11:00 в конференц-зале резиденции стартует работа конференции.В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается ежегодно 17 сентября. Об актуальных вопросах безопасности пациентов, связанных с применением лекарственных препаратов, общественном контроле качества лекарственных средств, системе фармаконадзора в регионе, а также о профилактике медикаментозных ошибок расскажут руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер и заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению открытого театрального фестиваля моноспектаклей и дуэтов «Свой» в Екатеринбурге в 2022 году. О географии участников, выборе пьес для постановок, жанровом разнообразии спектаклей, а также особенностях постановок этого года и работе жюри расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор фестиваля «Свой» Ирина Евдокимова и участник фестиваля, артист, лауреат российской национальной премии «Золотая маска» Нурбек Батулла.

В 15:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) участники Экспертного клуба Свердловской области обсудят итоги единого дня голосования и перспективы развития политических партий в современных условиях. Вопросы для дискуссии: подтвердились ли прогнозы и ожидания? Какие политические перспективы у главных конкурентов на выборах губернатора Свердловской области и политических партий?

В 17:00 состоится онлайн-брифинг, посвященный старту работы по подготовке бюджета Свердловской области на 2023 год и плановый период. Участие в брифинге примут министр финансов Свердловской области Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Петр Соколюк. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во "ВКонтакте".

В 19:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится открытие VII Фестиваля современной еврейской культуры. Первым мероприятием станет показ фильма Вадима Перельмана «Уроки Фарси».

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