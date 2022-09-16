16 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.09.2022, пятница

В 10:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 77) состоится заседание по иску ГУ МВД России по Свердловской области к участникам несанкционированных акций протеста. Полиция требует компенсировать ей расходы на выполнение своей работы на акциях протеста 2021 года. В списке ответчиков: Ирина Норман, Виктория Райх, Евгений Ройзман, Кирилл Серебренников и Сергей Чеченев.

В 10:00 на территории автопредприятия № 6 ЕМУП «Гортранс» (Екатеринбург, ул. Вонсовского, 3) начнется областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший водитель автобуса».

Старт соревнованиям даст министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, проведению первого российского HR-форума в Екатеринбурге. О задачах форума, основных инициативах по развитию российского бизнеса, критериях составления рейтинга «Top-50 HR», а также об актуальности работы с топ-менеджерами компаний расскажут исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, президент Свердловской региональной общественной организации «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами», заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко, исполнительный продюсер оргкомитета рейтинга " Top-50 HR» Надежда Селиванова, коммерческий директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Денис Секкер и бренд-директор коммуникационного агентства Be Brand Advent Юлия Щербинина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, приуроченная ко Дню работников леса. Он расскажет о лесовосстановительном периоде, предварительных итогах и ущербе, нанесенном пожарами весной-осенью 2022 года в Уральском федеральном округе, текущей ситуации в лесном хозяйстве. День работников леса в 2022 году отмечается 18 сентября.

В 14:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопрос «О представлении итоговых финансовых отчетов кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области, прошедших 11 сентября 2022 года» и другие.

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