19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.09.2022, понедельник

В 12:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В 14:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в Преображенский парк, где ведутся работы по благоустройству в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Виктор Юровицкий и представители подрядной организации расскажут о ходе работ в парке, дадут оценку их качеству, а также ответят на вопросы журналистов.

В 16:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с волонтёрами «Сима-ленда» примет участие в экологической акции, которая пройдет на территории Метеогорки (сбор на ул. Народной Воли, 68).

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