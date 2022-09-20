20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.09.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. С отчетом об исполнении бюджета за первое полугодие 2022 года перед депутатами выступит начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева.

В 13:00 в холле зала заседаний городской думы Екатеринбурга (пер. Банковский, 3, 5 этаж) состоится открытие выставки Евгения Богдановича «Чертёж железнодорожный в Сибирь и далее...», приуроченной к 235-летию гордумы Екатеринбурга, к 145-летию со дня присвоения звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» Е.В. Богдановичу и к 75-летию города Богдановича.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 4А) состоится оглашение приговора по делу о сожжении человека в Нижней Туре. На скамье подсудимых 46-летний Алексей Бояркин, обвиняемый в убийстве работодателя с особой жестокостью. Судья Павел Неретин.

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