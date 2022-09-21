21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.09.2022, среда

В 12:00 на площадке музея «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49) пройдет дискуссия «Что делать с советским наследием: оставить в прошлом или реактуализировать?». В дискуссии примут участие политологи, философы, культурологи, историки, филологи, архитекторы, художники, журналисты, и другие специалисты.

В 13:00 состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. На вопросы ответит и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 15:00 в театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится праздничный вечер, посвящённый Дню машиностроителя. Работников отрасли поздравит глава Екатеринбурга Алексей Орлов, состоится вручение почетных грамот и благодарственных писем сотрудникам предприятий.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

В 16:00 в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург, ул. Горького, д. 4а) состоится открытие международного выставочного проекта «Наследники Акинфия Демидова: новые пути развития».

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