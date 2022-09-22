22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.09.2022, четверг

В 09:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6) состоится презентация новой мастерской для отработки практических навыков студентов по социальному и медицинскому уходу. В 10:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Екатеринбург, Попова, 23) состоится открытие мастерской для отработки практических навыков фельдшера. Участие в мероприятии примут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов и директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке вопрос «О развитии сети муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений в Академическом районе».

В 12:30 (Екб) в телеграм-канале «Юридические новости-ТУРИЗМ» пройдет онлайн-эфир «Указ о частичной мобилизации и юридические последствия в сфере туризма». Вопросы к рассмотрению: юридический порядок мобилизации и регулирующие нормативы; отказ туриста от договора, невозможность совершения поездки, ограничение выезда; действие страховки «от невыезда» (мнения разделились); дополнения к договору, есть ли необходимость в дополнительных расписках; смежные вопросы по информационной повестке.

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