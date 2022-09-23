23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.09.2022, пятница

В 10:30 в Екатеринбург в отеле «Московская горка» (Московская, 131, конференц-зал) ортопеды-травматологи со всей страны обсудят изменения правил оказания помощи пожилым пациентам и новые методики, позволяющие сохранять суставы на научно-практической конференции «Мультидисциплинарный подход в травматологии ортопедии как стандарт оказания медицинской помощи». Она пройдет под эгидой медицинского центра «УГМК-Здоровье», Министерства здравоохранения Свердловской области и медицинской компании «РМС». Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Томска, Тюмени, Новосибирска, Челябинска, Оренбурга, Перми, Кургана обсудят вопросы, касающиеся помощи пожилым людям при переломе проксимального отдела бедренной кости и применение органосохраняющих технологий. Для журналистов будет организован пресс-подход. Спикеры: Евгений Гончаров, НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», Москва; Сергей Доколин, ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Санкт-Петербург; Алексей Баженов, заведующий отделением трематологии, ортопедии и нейрохирургии клиники «УГМК-Здоровье», Екатеринбург; Сергей Ушаков, травматолог-ортопед «УГМК-Здоровье», Екатеринбург; Андрей Каминский, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курган.

В 12:15 министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор Центра художественной и эстетической гимнастики Ирина Зильбер, директор управления капитального строительства Свердловской области Игорь Дубровин на площадке Центра художественной и эстетической гимнастики (Екатеринбург, микрорайон Солнечный, ул. Лучистая, 16), где идут последние приготовления к его открытию, проведут экскурсию и расскажут о планах работы спортивного учреждения.

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