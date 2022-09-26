26 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.09.2022, понедельник

В 09:00 на Областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8) стартует Неделя донора. Добровольцы, сдавшие кровь, напишут красками собирательный портрет уральского донора. В 11:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18Б) состоится просветительское мероприятие с участием почетных доноров России и сотрудников Областной станции переливания крови.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 312)состоится заседание по иску панк-группы Anacondaz против городского УМВД.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без автомобиля. О загрязнении воздуха в городах Свердловской области из-за использования автотранспорта, влиянии выхлопных газов на здоровье людей, а также о способах улучшения экологической ситуации в регионе расскажут и. о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер и ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению финального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». Об инструментах развития кадрового потенциала среднего профессионального образования в стране, повышении престижа педагогической профессии, а также особенностях проведения конкурса «Мастер года» в 2022 году расскажут директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, и. о. ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева и проректор Института развития профессионального образования Сергей Иванченко.

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