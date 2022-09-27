27 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.09.2022, вторник

В 09:30 в «Синара Центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 17) пройдет международный форум «Экспортный марафон». В форуме участвуют федеральные эксперты по внешнеэкономической деятельности, а также представители международных компаний и бизнес-сообществ перспективных для экспорта стран: Китая, Турции, Пакистана, Индии. Организаторы: правительство Свердловской области, Центр поддержки экспорта Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 9:40 состоится пресс-подход директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, президента ассоциации «Торговый Дом Пакистана», исполнительного директора российско-пакистанского делового совета при ТПП РФ Захида Али Хана. В 10:00 – открытие форума.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится первое пленарное заседание осенней сессии. Депутаты рассмотрят вопросы о переназначении Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора и Андрея Злоказова – министром соцполитики, а также проголосуют за досрочное сложение полномочий Виктора Шептия в связи с уходом в Совет Федерации.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная премьерному показу инклюзивного спектакля «Догвилль» и старту серии постановок проекта #ТеатрСоСмыслом. О создании инклюзивного спектакля «Догвилль» и других постановках проекта, особенностях работы с актерами с ОВЗ, а также о важности продвижения инклюзии через культурные события расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, член союза театральных деятелей РФ, актер, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель театра Turdus, президент фонда «Русское слово» Артем Аксенов, режиссер спектакля «Догвилль» Александр Вахов, незрячий актер спектакля, искусствовед, артист труппы инклюзивного театра «Инклюзион» Алексей Филатов, основатель и руководитель проектов АНО «Ген Гуманизма» Евгения Петухова.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастрольному туру Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского по Свердловской области в рамках проекта «Большую музыку в малые города». Об идее, задачах и целевой аудитории федерального проекта, городах-участниках Свердловской области, гастрольной программе Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, заслуженный артист России, пианист, президент Фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, и. о. ректора Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, профессор Валерий Шкарупа, проректор по научной работе Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Галина Денисова и начальник концертного отдела Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, кандидат педагогических наук, профессор Лариса Земерова.

В 12:30 состоится пресс-тур по центру онкомаммологии Свердловского областного онкологического диспансера (ул. Соболева, 29, корпус 2).

В 14:00 генеральный директор Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов проинспектирует ход и качество выполнения строительно-монтажных работ по программе капремонта МКД в Екатеринбурге (ул. Восточная, 11б). Он пояснит, какие меры были приняты на законодательном уровне для урегулирования ситуации на рынке и как была выстроена работа фонда с подрядными организациями в условиях роста цен на строительные материалы. Также Станислав Суханов подведет предварительные итоги ремонтной кампании 2022 года, расскажет об основных трудностях, с которыми пришлось столкнуться в этом ремонтном сезоне, и о нововведениях и планах на ближайший год.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:30 в отеле «Центральный» (ул. Малышева, 74) состоится посвященный Всемирному дню туризма брифинг начальника Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Галины Токаревой. Спикер расскажет о программах развития туризма, в том числе о планах муниципалитета по привлечению туристов. В 16:00 начнется деловая программа, в ходе которой выступят директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира; директор МКУ «Столица Урала» Ольга Юракова; председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев; руководитель Международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Анна Клец.

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