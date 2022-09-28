28 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.09.2022, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Луч» (Екатеринбург, ул. Ткачей, 11) состоится открытие Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне». В открытии примут участие советник губернатора Свердловской области, атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов, начальник отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры Всероссийского казачьего общества Александр Ожеред и другие. В 11:30 начнется выполнение норм ГТО участниками.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание в городской Дворец творчества детей и молодежи (ул. Карла Либкнехта, 44) отправится постоянная комиссия гордумы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся работы с одаренными детьми в муниципальной системе образования.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию врио военного комиссара Свердловской области Сергея Чиркова. Военный комиссариат Свердловской области о ходе проведения частичной мобилизации в регионе: каковы критерии отбора на службу? Какие социальные гарантии получают призывники? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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