29 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.09.2022, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летних экспедиций палеонтологов – ученых Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН, а также планам на предстоящий сезон. О раскопках на Крайнем Севере, в заповедниках Южного Урала и на Крымском полуострове, найденных костях древних животных, проведенных исследованиях, а также о планах на ближайший экспедиционный сезон расскажут старший научный сотрудник Института экологии растении и животных УрО РАН Павел Косинцев, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов и младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Антон Кочнев.

В 11:00 на предприятии НПО автоматики (ул. Мамина-Сибиряка, 145) пройдет профилактическая акция в рамках Всероссийской акции «Оберегая сердца!», приуроченной к Всемирному дню сердца. Врач-кардиолог расскажет о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Медики покажут, как правильно измерять артериальное давление, проведут мастер-класс по основам оказания первой помощи с использованием манекенов. В ходе брифинга о работе по укреплению здоровья сотрудников предприятия расскажут генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра и специалист ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Наталья Куликова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению открытого фестиваля документального кино «Россия» в 2022 году. О конкурсной программе фестиваля, географии участников и площадках, составе жюри, проведении традиционных церемоний открытия и закрытия мероприятия, а также о Лаборатории документального кино расскажут генеральный директор фестиваля «Россия» Георгий Негашев, член жюри конкурса документального кино, режиссер, сценарист Мустафа Ачан, режиссер, автор фильма открытия фестиваля «Обретение Родины» Павел Фаттахутдинов, режиссер, сценарист, координатор Лаборатории документального кино фестиваля Наталья Саврас.

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