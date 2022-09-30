30 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.09.2022, пятница

В 10:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44д) начнет работу Международная туристская выставка «Expotravel-2022». В рамках выставки состоится форум «Expotravel: межрегиональный туристский продукт – проблемы и перспективы», на котором обсудят вопросы создания регионального туристского продукта, развития авиаперевозок, продвижение продукта на внутреннем и въездном рынке. Также состоится международная конференция «Medical&Spa».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристской выставки Expotravel-2022. О программе выставки, географии участников, а также о ситуации в туристической отрасли в стране и мире расскажут исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова. Выставка Expotravel-2022 пройдет в Екатеринбурге с 30 сентября по 1 октября.

В 13:30 в Екатеринбурге (сбор на ул. Чайковского, 75) исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проконтролирует работу по замене лифтов с участием средств областного бюджета. Журналистам покажут работу нового оборудования, которое в рамках импортозамещения стали поставлять в Свердловскую область, расскажут о его преимуществах и особенностях, а также о планах обновления лифтового парка региона на ближайшие годы.

В 17:30 состоится открытие главной спортивной арены ДИВС после капитального ремонта. В честь открытия состоится матч в рамках второго тура мини-футбольной суперлиги между командами «Синара» (Екатеринбург) и «Норильский никель» (Норильск).

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