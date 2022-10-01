1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.10.2022, понедельник

В 09:30 в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19) состоится официальная церемония открытия международной исторической школы Российского исторического общества. На церемонии открытия будет показано видеообращение председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина к участникам школы. В мероприятии планируется участие заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Бориса Кириллова, исполняющего обязанности заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, генерального директора государственного центрального музея современной истории России, члена совета Российского исторического общества Ирины Великановой.

В 15:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретятся с лауреатами Всероссийского конкурса «Мастер года» (конгресс-центр, зал 2.4). В 16:00 Сергей Кравцов и Евгений Куйвашев примут участие в торжественной церемонии награждения и подведения итогов конкурса «Мастер года» (конгресс-центр, концертный зал).

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